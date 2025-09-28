Во Львовской области Украины сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата в республике) открыл стрельбу во время вручения повестки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Украинские каналы публикуют видео, на котором мужчина пытается освободиться из рук вооруженного ТЦК-шника, но тот достает пистолет и открывает стрельбу», — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что в последнее время сотрудники ТЦК начали работать в городах с оружием. При этом, по его словам, зачастую военкомов сопровождают представители «полукриминальных структур», которые называют себя «группы содействия ТЦК».

19 сентября в городе Ковель в Волынской области Украины около 20 мужчин напали на сотрудников ТЦК во время проведения мобилизационных мероприятий. В результате конфликта автомобиль военкомов получил повреждения. На месте инцидента работали сотрудники полиции.

Ранее в Ивано-Франковской области напавшие на ТЦК люди освободили военнообязанных.