На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Под Киевом мужчина после ссоры расстрелял отца с сыном

В Киевской области из-за конфликта мужчина открыл огонь по отцу с сыном
true
true
true
close
Global Look Press

В городе Фастов под Киевом мужчина открыл стрельбу на улице. Об этом пишет «Страна.ua».

Как сообщает газета, на месте происшествия возник конфликт между тремя мужчинами, двое из которых были отцом и сыном. После ссоры их оппонент съездил домой, взял оружие, вернулся и несколько раз в них выстрелил. Это случилось на глазах полицейского вне службы. Правоохранитель задержал стрелявшего и вызвал скорую для пострадавших.

Согласно публикации, 28-летний сын не выжил, а его отец госпитализирован. Стрелявшим оказался 53-летний местный житель. Правоохранители изъяли у него оружие.

До этого в городе Львов на западе Украины произошла стрельба поблизости от того места, где накануне расправились с бывшим спикером Верховной рады Андреем Парубием. Мужчина открыл огонь из пневматического пистолета у магазина кондитерских изделий «Рошен» на улице Владимира Великого во время личностного конфликта. Он был оперативно задержан.

Ранее гаишники расстреляли автомобиль с подростками в Татарстане.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами