Под Киевом мужчина после ссоры расстрелял отца с сыном

В городе Фастов под Киевом мужчина открыл стрельбу на улице. Об этом пишет «Страна.ua».

Как сообщает газета, на месте происшествия возник конфликт между тремя мужчинами, двое из которых были отцом и сыном. После ссоры их оппонент съездил домой, взял оружие, вернулся и несколько раз в них выстрелил. Это случилось на глазах полицейского вне службы. Правоохранитель задержал стрелявшего и вызвал скорую для пострадавших.

Согласно публикации, 28-летний сын не выжил, а его отец госпитализирован. Стрелявшим оказался 53-летний местный житель. Правоохранители изъяли у него оружие.

До этого в городе Львов на западе Украины произошла стрельба поблизости от того места, где накануне расправились с бывшим спикером Верховной рады Андреем Парубием. Мужчина открыл огонь из пневматического пистолета у магазина кондитерских изделий «Рошен» на улице Владимира Великого во время личностного конфликта. Он был оперативно задержан.

Ранее гаишники расстреляли автомобиль с подростками в Татарстане.