Россиянам рассказали о новых правилах заключения договоров на поставку газа

Россияне с марта 2026 года смогут оформлять договоры на поставку газа и техобслуживание соответствующего оборудования в электронном виде. Об этом в беседе с ТАСС рассказал заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

По словам парламентария, договор можно будет оформить через «Госуслуги», через портал региональных услуг или напрямую на сайте газоснабжающей организации. Для этого гражданам потребуется использовать простую, усиленную неквалифицированную или усиленную квалифицированную электронные подписи, уточнил сенатор.

При этом, отметил Шейкин, «сохранится возможность заключения договоров в бумажном виде или в электронном формате в офисах газовых компаний или многофункциональных центрах предоставления государственных услуг».

По мнению политика, подобное нововведение сделает процедуру более понятной и удобной для людей, и в тоже время «снизит административную нагрузку на газоснабжающие организации».

До этого в Роскачестве предупредили россиян, что за самовольное подключение газа, без участия газовой компании или допускающее нарушение действующих норм, грозят внушительные штрафы, вплоть до 200 тыс. рублей, а также уголовная ответственность.

