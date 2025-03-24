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Россиян предупредили об огромных штрафах за самовольное подключение газа

Роскачество: за самовольное подключение газа грозят штрафы до 200 тыс. рублей
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Андрей Варенков/РИА «Новости»

В России запрещено самовольное подключение газа, осуществляемое без участия газовой компании или допускающее нарушение действующих норм. За это грозят внушительные штрафы, которые могут достигать 200 тыс. рублей, и уголовная ответственность, предупредили RT в пресс-службе Роскачества.

Самовольное подключение к газопроводам или использование газа наказывается штрафом от 10 тыс. до 15 тыс. рублей для физлиц, от 30 тыс. до 80 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для юрлиц.

Также может последовать уголовная ответственность, если нарушение допущено повторно или привело к гибели человека и другим тяжким последствиям, отметили в Роскачестве.

«В этом случае лишение свободы возможно такое: повторное нарушение — срок до двух лет, гибель человека или иные тяжкие последствия — срок до восьми лет, — пояснили эксперты. — Так что наказания могут быть достаточно суровыми, все зависит от того, каким именно образом будут расценены последствия от самовольного подключения.

Помимо всего названного, нарушителю проведут перерасчет за газ, начислив доплату за период бесплатного использования топлива. При этом будет учитываться, что оборудование устанавливалось нелегально, и будет браться в расчет, что газ потреблялся круглосуточно. Поэтому самовольное подключение газа – это не только опасное действие, но и крайне невыгодное, заключили специалисты, призвав делать это только по контракту с газовой компанией. В России запрещено самовольное подключение газа, осуществляемое без участия газовой компании или допускающее нарушение действующих норм. За это грозят внушительные штрафы, которые могут достигать 200 тыс. рублей, и уголовная ответственность, предупредили RT в пресс-службе Роскачества.

Самовольное подключение к газопроводам или использование газа наказывается штрафов от 10 тыс. до 15 тыс. рублей для физлиц, от 30 тыс. до 80 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для юрлиц.

Также может последовать уголовная ответственность, если нарушение допущено повторно или привело к гибели человека и другим тяжким последствиям, отметили в Роскачестве.

«В этом случае лишение свободы возможно такое: повторное нарушение — срок до двух лет, гибель человека или иные тяжкие последствия — срок до восьми лет, — пояснили эксперты. — Так что наказания могут быть достаточно суровыми, всё зависит от того, каким именно образом будут расценены последствия от самовольного подключения».

Помимо всего названного, нарушителю проведут перерасчет за газ, начислив доплату за период бесплатного использования топлива. При этом будет учитываться, что оборудование устанавливалось нелегально, и будет браться в расчет, что газ потреблялся круглосуточно. Поэтому самовольное подключение газа – это не только опасное действие, но и крайне невыгодное, заключили специалисты, призвав делать это только по контракту с газовой компанией.

Напомним, по итогам 2024 года стоимость газификации частного дома в России составила 100-120 тыс. рублей. В эту сумму входит покупка российского котла за 26-30 тыс. руб., газовой плиты за 15 тыс. руб., а также обустройство газового хозяйства внутри дома, установка узла учета, счетчиков, газоанализаторов и прокладка труб от дома до границы участка.

Россиянам ранее рассказали, как снизить риски утечки газа при использовании плиты.

Напомним, в 2024 году стоимость газификации частного дома в России составила 100-120 тыс. рублей. В эту сумму входит покупка российского котла за 26-30 тыс. руб., газовой плиты за 15 тыс. руб., а также обустройство газового хозяйства внутри дома, установка узла учета, счетчиков, газоанализаторов и прокладка труб от дома до границы участка.

Россиянам ранее рассказали, как снизить риски утечки газа при использовании плиты.

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