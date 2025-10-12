Китайский корабль протаранил филиппинских рыбаков

Судно Филиппин столкнулось с китайским кораблем в Южно-Китайском море

В акватории Южно-Китайского моря корабль береговой охраны Китая протаранил филиппинское судно Бюро рыболовства и водных ресурсов (BFAR) и применил против него водомет. Об этом сообщает Manila Standard со ссылкой на филиппинскую береговую охрану.

По информации филиппинских властей, инцидент произошел в воскресенье: китайский корабль намеренно столкнулся с BRP Datu Pagbuaya, сопровождавшим филиппинских рыбаков. В результате судно получило незначительные повреждения, никто из экипажа не пострадал.

Китайские катера в Южно-Китайском море неоднократно пытались вытеснить филиппинские суда, включая использование водометов в районе рифов Аюнгин и Скарборо. Подобные инциденты фиксируются регулярно.

Китай уже несколько десятилетий ведет территориальные споры с рядом стран региона, включая Филиппины, Вьетнам, Малайзию и Бруней, вокруг архипелагов Парасельские (Сиша), Спратли (Наньша) и рифа Скарборо (Хуанъянь), где обнаружены крупные запасы углеводородов.

