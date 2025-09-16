На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Косатки потопили туристическую яхту у берегов Португалии

Mirror: в Португалии косатки потопили яхту с туристами
Косатки потопили туристическую яхту у берегов Португалии, пишет Mirror.

Как пишут СМИ, одна из косаток несколько раз протаранила корпус парусника, принадлежащего клубу Nautic Squad Club, в результате чего судно накренилось и постепенно ушло под воду. Близлежащие лодки не смогли отбуксировать его в безопасное место, и пассажиры оказались в воде.

Морское управление сообщило, что Лиссабонский поисково-спасательный координационный центр получил сигнал о происшествии и направил спасателей в район бедствия. Всего девять человек — пять на паруснике и четверо с другой яхты, пострадавшей от той же группы косаток — были спасены ближайшими туристическими лодками до прибытия специалистов.

Инцидент стал очередным в серии подобных встреч в регионе. Ранее стаи косаток нападали на лодки в водах Галисии, на северо-западе Испании. При этом эксперты отмечают, что вероятность нападения этих млекопитающих на людей крайне мала, поскольку человек не входят в их рацион питания.

Ламья Эссемлали, руководитель команды по изучению взаимодействия людей и косаток, заявила, что хищники действовали скорее из любопытства. По ее словам, если бы косатки намеренно хотели потопить лодки, проблема приобрела бы более масштабный характер.

Ранее детеныш косатки попал в опасную ловушку на Камчатке.

