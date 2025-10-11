В Волгограде учеников поврежденной БПЛА школы переведут в лицей

В Волгограде учащихся школы №124, пострадавшей от падения обломков украинского беспилотника, на период ремонтных работ переведут в соседний лицей №4. Об этом сообщила мэрия города в официальном Telegram-канале.

Такое решение было принято в ходе выездного совещания, проведенного главой города Владимиром Марченко в Красноармейском районе.

По заявлению властей, детский сад №274, который также получил повреждения, продолжит свою работу. Детей распределят по группам и разместят в неповрежденных помещениях. Замена оконных блоков будет производиться в то время, когда воспитанники не находятся в здании, в том числе и в выходные дни.

11 октября в Красноармейском районе Волгограда обломки беспилотного летательного аппарата нанесли ущерб трем жилым домам, школе и детскому саду. По предварительным данным, один человек получил незначительные ранения от осколков, его жизни ничто не угрожает. Городские власти заверили, что проведут тщательную оценку повреждений и оперативно приступят к восстановительным работам пострадавших зданий и социальных объектов.

Ранее в СК РФ рассказали о последствиях атаки дронов на парк в Донецке.