На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Волгограде учеников поврежденной БПЛА школы переведут в лицей

Учеников школы в Волгограде, поврежденной дроном, временно переведут в лицей
true
true
true
close
Naypong Studio/Shutterstock/FOTODOM

В Волгограде учащихся школы №124, пострадавшей от падения обломков украинского беспилотника, на период ремонтных работ переведут в соседний лицей №4. Об этом сообщила мэрия города в официальном Telegram-канале.

Такое решение было принято в ходе выездного совещания, проведенного главой города Владимиром Марченко в Красноармейском районе.

По заявлению властей, детский сад №274, который также получил повреждения, продолжит свою работу. Детей распределят по группам и разместят в неповрежденных помещениях. Замена оконных блоков будет производиться в то время, когда воспитанники не находятся в здании, в том числе и в выходные дни.

11 октября в Красноармейском районе Волгограда обломки беспилотного летательного аппарата нанесли ущерб трем жилым домам, школе и детскому саду. По предварительным данным, один человек получил незначительные ранения от осколков, его жизни ничто не угрожает. Городские власти заверили, что проведут тщательную оценку повреждений и оперативно приступят к восстановительным работам пострадавших зданий и социальных объектов.

Ранее в СК РФ рассказали о последствиях атаки дронов на парк в Донецке.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами