В Волгограде обломки БПЛА упали на дома, школу и детский сад

Губернатор Бочаров: один человек пострадал при атаке БПЛА в Волгограде

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил в Telegram-канале региональной администрации, что обломки беспилотников упали на жилые дома, школу и детский сад в Волгограде.

По словам главы региона, в результате падения обломков украинских дронов на улице 50 лет Октября выбиты стекла в трех многоквартирных домах, а также в зданиях школы и детского сада.

На месте происшествия работают экстренные службы. Для жителей пострадавших квартир организуется пункт временного размещения. Медики оказывают помощь пожилому мужчине, раненому осколками стекла.

В ночь на 11 октября Telegram-канал SHOT сообщал о взрывах в небе над Волгоградом. По данным журналистов, в городе работали силы противовоздушной обороны, которые сбили несколько беспилотников. Местные жители сообщали о пяти — семи громких взрывах на окраине города.

В ночь на пятницу, 10 октября, средства противовоздушной обороны уничтожили 23 украинских дрона над российской территорией. По данным Минобороны РФ, по 10 беспилотных летательных аппаратов сбили в небе над акваторией Черного моря и в Белгородской области. Еще три цели нейтрализовали в Брянской области.

Ранее в Брянской области при атаке дронов на предприятие пострадал мирный житель.