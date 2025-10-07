На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чиновника арестовали после того, как он смотрел детское порно в салоне бизнес-класса

Daily Mail: японского чиновника арестовали за просмотр детского порно в самолете
close
Depositphotos

Высокопоставленный чиновник Японской футбольной ассоциации арестован во Франции за просмотр детской порнографии в бизнес-классе самолета, пишет Daily Mail.

Во Франции осудили 58-летнего Масанагу Кагеяму, технического директора Японской футбольной ассоциации, за просмотр детской порнографии во время авиаперелета. Инцидент произошел на борту рейса Air France.

По данным французской прокуратуры, член экипажа самолета заметил, что пассажир в бизнес-классе просматривает на ноутбуке изображения непристойного характера, после чего сообщил об этом пилотам. По прибытии в аэропорт Шарля де Голля в Париже чиновник был задержан полицией.

Суд приговорил Кагеяму к 18 месяцам условного тюремного заключения и штрафу в размере €5000. Кроме того, ему запрещено работать с несовершеннолетними в течение 10 лет, а также возвращаться во Францию на такой же период. Его имя внесено в национальный реестр сексуальных преступников.

Во время суда чиновник признал, что действительно просматривал детское порно, но утверждал, что они созданы искусственным интеллектом и «не являются реальными». Он также заявил, что не осознавал, что подобные изображения незаконны во Франции. После оглашения приговора его освободили, постановив покинуть Францию в кратчайшие сроки.

Скандал уже вызвал бурную реакцию в спортивных кругах Японии. Представители футбольной ассоциации заявили, что начали внутреннее расследование и «глубоко шокированы поведением» своего сотрудника, чья деятельность «не соответствует ценностям японского футбола».

Ранее чиновник из Иордании напал на экипаж самолета во время перелета из Малайзии в Сидней.

