В украинских вузах начали искать уклонистов от мобилизации

Минобразования Украины начало проверку вузов на наличие уклонистов
Global Look Press

Министерство образования и науки Украины организовало проверки вузов на предмет поиска граждан, уклоняющихся от службы в армии. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель главы ведомства Николай Трофименко, пишет издание «Страна.ua».

По информации журналистов, к проведению проверок привлекли сотрудников правоохранительных органов и Государственной службы качества образования. Специалисты выявили в учебных заведениях такие нарушения, как зачисление аспирантов «задним числом», рассказал чиновник.

«Мы абсолютно не приемлем обучение ни на одном из наших образовательных уровней, в том числе на уровне доктора философии, как способ избежать мобилизации», — подчеркнул Трофименко.

9 октября телеканал ICTV сообщил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов) начали проверять отсрочки от мобилизации у школьных учителей в украинском городе Кременчуге. В материале уточнялось, что представители ТЦК в ходе проверок пытаются выяснить, действительно ли педагоги работают в образовательных учреждениях, а не числятся в них «для галочки».

Ранее в Вооруженных силах Украины рассказали, как разрешение на выезд молодежи до 22 лет за границу повлияло на мобилизацию.

