СМИ: на Украине работники ТЦК проверяют отсрочки у учителей

В украинском Кременчуге сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) проверяют отсрочки от мобилизации у школьных учителей. Об этом сообщает телеканал ICTV.

«В Кременчуге проверяют сотрудников школ, имеющих отсрочку от мобилизации... Районный военкомат проверяет образовательные учреждения, чтобы выяснить, действительно ли педагоги работают, а не числятся «для галочки», — говорится в сообщении.

По данным канала, это делается с целью пересечь практику получения фиктивных отсрочек под прикрытием работы в школах.

Накануне сообщалось, что украинские военкомы начали дежурить у аптек для дальнейшей мобилизации граждан. Как сообщало ТАСС, ссылаясь на источник, также сотрудники ТЦК начали активно мобилизовывать граждан, передвигающихся на велосипедах и электросамокатах. По словам источника, военкомы тормозят перед ними свои автомобили, после чего «грузят в машину».

5 октября глава Совета резервистов сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко заявил, что сотрудники ТЦК могут начать вручать повестки по реестру избирателей. По его словам, этот список обновлялся чаще всего. При этом вручение повесток по реестру является «нормальным процессом», который поможет быстрее действовать на местах.

Ранее ТЦК оставили жителей Сумской области без продуктов и медицинской помощи.