Россиянам объяснили, как реагировать на глупые вопросы на собеседовании

HR-менеджеры на собеседовании иногда проверяют креативность, стрессоустойчивость или просто следуют странным корпоративным традициям, задавая необычные вопросы. Как на них реагировать соискателю, «Газете.Ru» рассказал управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов.

Эксперт привел примеры абсурдных вопросов, которые реально задают на собеседованиях.

«Сколько теннисных мячей поместится в школьный автобус?» — это популярный вопрос в IT и консалтинге. Он якобы проверяет аналитическое мышление. Цель такого вопроса — проверить способность кандидата мыслить логически и решать нестандартные задачи. Однако многие соискатели воспринимают его как издевательство над здравым смыслом. Но если кандидат не собирается в ближайшее время грузить автобусы мячами, зачем это спрашивать? Логичнее дать кейс, связанный с реальными задачами компании», — рассказал он.

Второй частый вопрос из этой категории: «Если бы вы были животным, кем бы вы стали?».

«Психологический тест? Покер на доверие? Или HR просто любит зоопарк? Один из самых популярных вопросов для оценки креативности мышления. Проблема в том, что ответ на него часто не имеет никакого отношения к профессиональным навыкам кандидата, но при этом может существенно повлиять на решение работодателя», — считает эксперт.

Третий: «Какой ваш любимый фильм ужасов и почему?»

«Если только вы не устраиваетесь в киностудию, связь между «Пилой» и навыками бухгалтера неочевидна. Вопрос, который кажется совершенно не относящимся к профессиональной компетенции. Задача интервьюера — оценить личные предпочтения и способность кандидата аргументировать свою точку зрения», — рассказал он.

Четвертый: «Какой рукой вы открываете холодильник?» Левши против правшей — внезапно важный критерий для найма? Цель такого вопроса часто остается загадкой даже для опытных HR-специалистов. Вопрос может претендовать на проверку нестандартного мышления, но чаще вызывает лишь недоумение.

К другим подобным вопросам также относятся: «Опишите цвет «синий» для слепого человека» и «Если бы вы застряли на необитаемом острове, какие три вещи взяли бы?».

По словам эксперта, чаще всего такие вопросы — попытка оценить креативность (как кандидат выкручивается из нестандартной ситуации), стрессоустойчивость (не начнет ли кандидат нервничать из-за абсурдности) и культурное соответствие (впишется ли человек в «особый» стиль компании).

«Если вам задают такие вопросы, то сохраняйте спокойствие и профессионализм. Постарайтесь понять, что именно хочет узнать интервьюер. Отвечайте уверенно, даже если вопрос кажется нелепым. А при явном нарушении этических норм вежливо укажите на это. Наконец, используйте возможность продемонстрировать свою гибкость мышления», — рекомендовал он.

По словам Быханова, странные вопросы на собеседовании — это не показатель вашей несостоятельности как кандидата.

«Если вопрос кажется вам слишком личным или неэтичным, вы всегда можете вежливо уточнить его цель или предложить более релевантную тему для обсуждения. В конце концов, собеседование — это двусторонний процесс, и вы тоже оцениваете потенциального работодателя», — резюмировал он.

