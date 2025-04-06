Россиянам рассказали, о чем можно врать на собеседовании

Собеседование — это всегда игра двух сторон. Кандидат рассказывает о своих навыках и достижениях, работодатель — о перспективах и преимуществах компании. И обе стороны нередко слегка корректируют реальность. О том, стоит ли это делать при устройстве на работу и что чаще всего приукрашивают соискатели, «Газете.Ru» рассказала GR-директор Нетологии Валентина Куренкова.

«Каждый хочет произвести хорошее впечатление, поэтому немного идеализирует себя. Одни добавляют пару месяцев к реальному сроку работы в прошлой компании, другие — слегка расширяют список обязанностей. Работодатель, в свою очередь, может преувеличивать карьерные перспективы или скрывать текущие проблемы в коллективе», — объяснила она.

Приукрашивание — не новая тактика, а часть делового общения. Вопрос не в том, делать это или нет, а в том, где проходит грань между адаптацией фактов и откровенным обманом. Если небольшая корректировка помогает показать ваши сильные стороны — возможно, это оправданно. Но когда искажения становятся слишком заметными, доверие теряется с обеих сторон.

«Кандидаты часто корректируют факты о себе, чтобы выглядеть привлекательнее для работодателя. Например, искусственно удлиняют сроки работы на предыдущих местах, маскируя частую смену работ. Многие завышают размер зарплаты на прошлой должности, чтобы обосновать свои финансовые ожидания. Нередко рядовые исполнители преувеличивают свою роль в проектах, представляясь фактическими руководителями. Особенно популярно приукрашивание уровня иностранных языков — скромное «читаю со словарем» нередко превращается в уверенное «свободно владею» в резюме», — отметила эксперт.

Однако, есть вещи, которые всегда проверяются, а ложь о них гарантированно вскроется. Это: образование и дипломы (их легко проверить запросом); официальные трудовые периоды (данные в трудовой книжке или у Пенсионного фонда); уровень владения ключевыми для работы навыками (тестовое задание быстро выявит несоответствие).

«Если несоответствие вскрылось уже после трудоустройства, лучшая тактика — признать и объяснить. Например: «Да, я действительно не руководил отделом, но координировал работу группы из трех человек по этому проекту». Чаще всего работодатель готов закрыть глаза на небольшие расхождения, если видит, что сотрудник справляется с задачами. Но если ложь была фундаментальной (например, выдали себя за специалиста с пятилетним опытом, не имея его), последствия могут быть серьезными — от потери доверия со стороны работодателя и увольнения, до потери репутации на рынке в целом», — предупредила специалист.

Небольшая адаптация фактов — часть деловой коммуникации. Но важно чувствовать грань, за которой приукрашивание превращается в проблему.

«Лучшая стратегия — не сочинять несуществующий опыт, а грамотно подавать имеющийся, делая акцент на сильных сторонах. В конце концов, работодатель ищет не идеального кандидата из резюме, а человека, который реально сможет закрыть его потребности. В том числе, потребности в доверии», — резюмировала она.

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