Москву и Подмосковье дождями накроет циклон «Барбара»

Циклон «Барбара» накроет столичный регион ближайшей ночью. Будет облачно и дождливо, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Днем температура составит +11°C...+13°C, что пока на градус-другой выше климатической нормы», — говорится в посте.

По данным специалиста, до конца рабочей недели погода будет облачная, с частыми и продолжительными дождями.

С выходных ожидается похолодание, предупредил Леус. Так, в субботу будет уже +10°C...+12°C, а в воскресенье и вовсе +7...+ 9°C. Такая температура уже ниже нормы на 1-2 градуса, добавил он.

9 октября ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве с 12 октября похолодает, также возможен мокрый снег. По прогнозам специалиста, уже в грядущие выходные может выпасть 20% месячной нормы осадков. В субботу минимальная температура в российской столице будет +7…+9 °С, а дневная — +9…+11 °С. В воскресенье похолодает до +6…+8 °С в дневные часы.

Ранее жителей европейской части России предупредили о заморозках до -6°C.