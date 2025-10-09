На «Госуслугах» планируют запустить электронные пенсионные удостоверения

Минцифры планирует запустить до конца года на «Госуслугах» онлайн-удостоверения пенсионера и инвалида. Об этом сообщила директор департамента развития технологий цифровой идентификации министерства Татьяна Скворцова, передает «Интерфакс».

В конце прошлого года на портале было запущено электронное удостоверение многодетного, напомнила она.

По ее словам, теперь фактически будет три социальных удостоверения, которые будет возможно предъявить в «Госуслугах».

Скворцова также рассказала, что Минцифры совместно с Банком России и еще несколькими ведомствами прорабатывает создание единой точки учета всех льготных программ (государственных и негосударственных).

Платежная карта «Мир», которая уже используется для получения пенсий и ряда льготных услуг, может стать картой, к которой будет привязана та или иная категория льготы, добавила директор департамента.

До этого в МВД сообщили, что QR-код, сгенерированный на «Госуслугах», не заменяет паспорт гражданина РФ, но может использоваться в ряде случаев.

Ранее в Госдуме призвали ввести в РФ цифровые ветпаспорта для животных.