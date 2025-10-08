На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России хотят ввести обязательные цифровые паспорта домашних животных

В Госдуме призвали ввести в РФ цифровые ветпаспорта для животных
Depositphotos

В России необходимо ввести цифровые ветеринарные паспорта для животных, оформить которые граждане должны иметь возможность через портал «Госуслуги». Это позволит значительно облегчить процедуру оформления документов, которые необходимо предоставить в бумажном виде для поездок с питомцами. Соответствующую инициативу депутаты «Новых людей» направили в Минэкологии, передает 360.ru со ссылкой на копию документа.

Неудобство бумажных документов заключается в том, что они могут потеряться, износиться, их трудно проверять на подлинность – все это в целом сильно усложняет процесс контроля за перемещением питомцев, подчеркнули депутаты. Они также напомнили о подготовке законопроекта о создании реестра питомцев, предложив дополнить этот документ обязательным требованием по оформлению цифрового паспорта.

В числе прочего, в этом паспорте должна указываться информация о животном, прививках, ветеринарных процедурах, а также основные данные о владельце, считают парламентарии. Такой шаг упростит работу ветслужб и предотвратит риск потери документа, а также позволит впоследствии ветеринару оперативнее получать важную информацию для лечения питомца, заключили авторы инициативы.

Напомним, в июле депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Ярослав Самылин обратились в Минцифры с предложением создать на портале «Госуслуги» единый федеральный фотобанк потерявшихся домашних животных. По мнению депутатов, сегодня искусственный интеллект распознает кошек и собак с точностью до 98%. Депутаты считают, что создание подобного сервиса решит социальную проблему и «продемонстрирует лидерство России в применении ИИ для повседневных нужд граждан».

Ранее стало известно, что ИИ помог спасти более тысячи потерявшихся домашних животных в Подмосковье.

