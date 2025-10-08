На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МВД рассказали, в каких случаях QR-код может заменить паспорт

МВД: QR-код может заменить паспорт при покупке алкоголя и табака
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

QR-код, сгенерированный на «Госуслугах», не заменяет паспорт гражданина РФ, но может использоваться в ряде случаев. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Использовать QR-код можно для подтверждения возраста при покупке алкогольной и табачной продукции, для подтверждения личности при посещении музеев или зрелищных мероприятий, где есть ограничение по возрасту, а также для оформления услуг на почте.

Кроме того, эта технология может заменить паспорт для оформления доступа на территории организаций с пропускным режимом.

При этом попасть с помощью него в государственные органы и другие режимные объекты не получится.

О том, что данная функция появится на портале государственных услуг, Минцифры сообщило 22 сентября. Дату введения новации там не уточнили.

В ведомстве заявили, что при проверке цифрового кода будет виден лишь строго необходимый набор данных для конкретной ситуации без доступа к лишней персональной информации.

Ранее сообщалось, что онлайн-продажу вина и энергетиков могут разрешить с августа 2026 года.

