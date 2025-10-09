Прокуратура раскрыла подробности наезда на остановку с людьми в Новосибирске

Прокуратура Октябрьского района Новосибирска начала проверку по факту аварии на улице Кирова, где водитель врезался в остановку на каршеринговом автомобиле. Об этом пресс-служба надзорного ведомства сообщила в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, 19-летний юноша, будучи пьяным, врезался в людей, не справившись с управлением. Предполагается, что доступ к машине он получил через чужой аккаунт, так как у него самого нет водительских прав.

В областном минздраве рассказали, что в результате инцидента пострадали шесть человек. В настоящее время всех пострадавших обследуют врачи, чтобы установить степень тяжести полученных травм.

Также были опубликованы кадры с места происшествия. На предоставленной видеозаписи видно, что сбитые люди лежат в снегу, прохожие начали оказывать первую помощь пострадавшим. Вскоре на на место происшествия прибыли несколько автомобилей скорой помощи.

