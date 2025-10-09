На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Басист группы Kiss попал в ДТП

NBC: бас-гитарист Kiss Симмонс потерял сознание за рулем
AP

Бас-гитарист американской рок-группы Kiss Джин Симмонс попал в аварию в Малибу, штат Калифорния. Об этом сообщает NBC News.

В публикации отмечается, что ДТП произошло 7 октября. 76-летний музыкант потерял сознание за рулем своего автомобиля и врезался в припаркованную машину. Симмонса госпитализировали, но после осмотра отпустили домой.

Музыкант заявил, что чувствует себя хорошо.

В августе сообщалось, что американский рэпер Lil Pump (Газзи Фабио Гарсия) уверовал в Бога после того, как попал в серьезное ДТП, в результате которого его автомобиль перевернулся и он чуть не расстался с жизнью.

В феврале народный артист России Александр Буйнов не заметил 61-летнюю женщину на нерегулируемом переходе на улице Февральской в Апрелевке и сбил ее на своем Lexus LX 570. Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировали разрыв связок. Также сообщалось, что женщине требуется обследование, она жалуется на боли и тошноту, есть подозрение на сотрясение мозга.

Ранее рок-звезда разбилась в массовом ДТП в Нью-Йорке.

