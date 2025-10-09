В Новосибирске каршеринговый автомобиль врезался в толпу людей на остановке

В Новосибирске каршеринговый автомобиль выехал на остановку общественного транспорта и сбил несколько человек. Об этом сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black.

«7 человек, включая ребенка, пострадали в ДТП с каршеринговым седаном Volkswagen Polo, пролетевшим на большой скорости через остановку «Октябрьский универмаг» и зацепившим киоск с шаурмой», — сообщает канал.

На кадрах видно, что сбитые люди лежат в снегу. Прохожие начали оказывать им помощь.

Отмечается, что на на место происшествия прибыли несколько автомобилей скорой помощи. Пострадавшие госпитализированы, их состояние неизвестно.

