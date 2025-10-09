На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
При наезде автомобиля на остановку в Новосибирске пострадали шесть человек

ТАСС: шесть человек пострадали при наезде автомобиля на остановку в Новосибирске
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля на остановку общественного транспорта в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения региона Ростислава Заболоцкого.

«В ДТП на улице Кирова пострадали шесть человек. Все они доставлены в лечебные учреждения бригадами скорой медицинской помощи», — приводятся слова министра.

По информации Заболоцкого, в настоящее время всех пострадавших обследуют врачи, чтобы установить степень тяжести полученных травм. Министерство здравоохранения держит ситуацию на контроле.

Информацию о шести пострадавших также подтвердили и в главном управлении МВД по региону. В полиции уточнили, что у водителя в ходе экспертизы были выявлены признаки алкогольного опьянения, а автомобиль находился в каршеринге.

Незадолго до этого были опубликованы кадры с места происшествия. На предоставленной видеозаписи видно, что сбитые люди лежат в снегу, прохожие начали оказывать первую помощь пострадавшим. Вскоре на на место происшествия прибыли несколько автомобилей скорой помощи.

Ранее в Ленобласти на видео сняли, как мигрант сбил школьника на переходе.

