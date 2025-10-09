На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дочь экс-главы Верховного суда Адыгеи арестована за мошенничество

Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Дочь бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова Сусана Коблева была заключена под стражу краснодарским судом. Мера пресечения избрана до 11 октября по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем, пишет РИА Новости.

Незадолго до этого, 16 сентября, суд в Волжском полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры в отношении Аслана Трахова, постановив конфисковать в пользу государства имущество, приобретенное с нарушением антикоррупционного законодательства. Сусана Коблева также проходила в качестве ответчика по этому иску.

Согласно материалам дела, Октябрьский районный суд Краснодара принял решение о заключении Коблевой под стражу 13 августа 2025 года. Ей предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (отмывание денег в особо крупном размере). Попытка защиты оспорить это решение и добиться смягчения меры пресечения путем перевода Коблевой под домашний арест не увенчалась успехом – Краснодарский краевой суд отклонил апелляцию.

В судебном определении по делу Коблевой упоминается «приговор Майкопского районного суда республики Адыгея от 4 февраля 2020 года» и «заявление Т, признанного потерпевшим». Речь идет о деле Аслана Патокова, обвиняемого в мошенничестве и фальсификации доказательств в рамках гражданского дела. Суд установил, что Патоков незаконно завладел гостиничным комплексом «Гузерипль» в Адыгее, стоимость которого оценивается в 53 млн рублей.

Ранее Следственный комитет потребовал арестовать имущество зампреда «Яблока».

