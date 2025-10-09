Дочь экс-главы Верховного суда Адыгеи арестована за мошенничество

Дочь бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова Сусана Коблева была заключена под стражу краснодарским судом. Мера пресечения избрана до 11 октября по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем, пишет РИА Новости.

Незадолго до этого, 16 сентября, суд в Волжском полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры в отношении Аслана Трахова, постановив конфисковать в пользу государства имущество, приобретенное с нарушением антикоррупционного законодательства. Сусана Коблева также проходила в качестве ответчика по этому иску.

Согласно материалам дела, Октябрьский районный суд Краснодара принял решение о заключении Коблевой под стражу 13 августа 2025 года. Ей предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (отмывание денег в особо крупном размере). Попытка защиты оспорить это решение и добиться смягчения меры пресечения путем перевода Коблевой под домашний арест не увенчалась успехом – Краснодарский краевой суд отклонил апелляцию.

В судебном определении по делу Коблевой упоминается «приговор Майкопского районного суда республики Адыгея от 4 февраля 2020 года» и «заявление Т, признанного потерпевшим». Речь идет о деле Аслана Патокова, обвиняемого в мошенничестве и фальсификации доказательств в рамках гражданского дела. Суд установил, что Патоков незаконно завладел гостиничным комплексом «Гузерипль» в Адыгее, стоимость которого оценивается в 53 млн рублей.

Ранее Следственный комитет потребовал арестовать имущество зампреда «Яблока».