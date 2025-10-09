Следственный комитет потребовал арестовать имущество зампреда «Яблока»

Следственный комитет (СК) РФ потребовал арестовать имущество зампреда «Яблока» Максима Круглова, обвиненного в «фейках об армии». Информация об этом содержится в карточке дела, опубликованной на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

В графе категория дела содержится пункт «О наложении ареста на имущество (п.9 ч.2 ст.29 УПК РФ)».

Заместитель председателя партии «Яблоко» Максим Круглов арестован по обвинению в распространении фейков о российской армии. Решение об этом 2 октября принял Замоскворецкий районный суд Москвы. Круглову предъявили официальное обвинение, в следственном изоляторе он пробудет как минимум до 29 ноября.

В своем ходатайстве следователь утверждал, что обвиняемый может скрыться, так как у него «есть вес среди влиятельных политических лиц и шенгенская виза». Защита парировала, что у Круглова забрали загранпаспорт, скрыться он не может и не будет этого делать по принципиальным соображениям. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Явлинский прокомментировал арест зампреда «Яблока».