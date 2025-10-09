На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пассажир самолета попытался изнасиловать женщину в полете

Пассажир самолета компании EasyJet попытался изнасиловать женщину в полете
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Пассажир самолета попытался изнасиловать женщину в полете, пишет Mirror.

Как пишут СМИ, 45-летний Никола Криштиану предстал перед Высоким судом Глазго по обвинению в попытке изнасилования женщины во время рейса авиакомпании EasyJet из Неаполя в Эдинбург.

По данным следствия, во время перелета мужчина якобы обнажил себя и неоднократно пытался заставить женщину совершить с ним половой акт. Ему также вменяют домогательства, включая прикосновения, поцелуи и попытки притянуть потерпевшую к себе против ее воли. Кроме того, он якобы несколько раз вынуждал женщину прикасаться к нему.

По словам очевидцев, пассажиры и бортпроводники были шокированы происходящим, а сама женщина позже обратилась в полицию, как только самолет приземлился в Эдинбурге. После прибытия рейса мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов.

Мужчина, через своего адвоката Томми Аллана, не признал себя виновным. Инцидент вызвал широкий резонанс в СМИ Великобритании, поскольку преступление произошло во время международного авиарейса — в условиях, где безопасность и контроль над поведением пассажиров особенно важны.

Ранее во время турбулентности на рейсе Lufthansa пострадали 11 человек.

