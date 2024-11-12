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Во время турбулентности на рейсе Lufthansa пострадали 11 человек

Daily Mail: 11 человек пострадали в результате турбулентности на рейсе компании Lufthansa

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Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Во время турбулентности на рейсе авиакомпании Lufthansa из Буэнос-Айреса пострадали 11 человек, пишет Daily Mail.

Cамолет авиакомпании Lufthansa, выполнявший рейс из Буэнос-Айреса во Франкфурт, столкнулся с сильной турбулентностью во время перелета через Атлантику. В результате инцидента пострадали 11 человек — пятеро пассажиров и шестеро членов экипажа. Все травмы были классифицированы как незначительные.

По cловам представителя авиакомпании, «безопасность полета ни на мгновение не подвергалась угрозе». После успешной посадки в аэропорту Франкфурта пострадавшие были немедленно доставлены в больницу для дальнейшего наблюдения и лечения.

Ранее в Панаме пассажир самолета попытался открыть дверь во время полета. Злоумышленник также попытался взять в заложники бортпроводника, но был обезврежен силами экипажа.

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