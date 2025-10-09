Россиянам назвали продукты, провоцирующие воспаления в организме

Соль и сахар в больших количествах провоцируют воспалительные процессы в организме. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила нутрициолог, президент Союза «Здоровье наших детей» Ольга Панова. По ее словам, важно ограничить потребление соленых продуктов и стараться не досаливать пищу.

«Контроль над солью и сахаром — это основа противовоспалительного питания. Начните с малого: уберите солонку и начните читать информацию на этикетках», — посоветовала специалист.

Она добавила, что правильное питание необходимо начать с обследования, а не действовать вслепую. К примеру, сдать анализы на генетические непереносимости.

В СберМаркетинге до этого сообщили «Газете.Ru», что россиянам проще отказаться от соли, чем от сахара. Согласно данным исследования, которое провели в СберМаркетинге, россияне считают основными составляющими здорового образа жизни увеличение потребления овощей и фруктов (46%), контроль потребления сахара (42%) и жирной пищи (39%), а также соблюдение водного режима (40%). О необходимости разнообразного питания заявили 36% респондентов.

