Врач рассказала, какие продукты вредят мужскому здоровью

Употребление алкоголя, напитков с кофеином, жареной и сладкой пищи, а также фастфуда может негативно повлиять на мужскую репродуктивную систему. Об этом в интервью «Абзацу» предупредила доктор медицинских наук, врач-диетолог и член экспертного совета «Роскачества» Марият Мухина.

Специалист объяснила, что алкоголь вызывает сужение сосудов, что снижает циркуляцию крови в организме и может привести к половой дисфункции.

Кроме того, Мухина порекомендовала ограничить или исключить продукты, содержащие трансжиры, а также избыточное количество сахара и соли, так как они способствуют спазму сосудов и дефициту антиоксидантов. Она подчеркнула, что продукты с высоким содержанием кофеина, мучные изделия, кондитерские продукты и маргарин могут нарушать липидный профиль, вызывать дефицит L-аргинина и антиоксидантов, а также снижать уровень тестостерона и влиять на биоритмы.

Доктор также предупредила, что напитки со стимуляторами, такими как женьшень, элеутерококк и лимонник, оказывают пагубное воздействие. Продукты, способствующие спазмам сосудов, ухудшают кровоснабжение полового члена и могут вызвать половую дисфункцию. Мухина советует быть осторожными с жареным мясом и продуктами, способствующими ожирению, особенно с мраморным стейком, который может способствовать развитию атеросклероза. Эксперт также отметила, что чрезмерное потребление фиточаев может нарушить кровообращение, повысить давление и привести к обезвоживанию.

Ранее врач-андролог Елена Новикова рассказала, какие виды спорта могут приводить к бесплодию у мужчин.