В Уфе врачи два часа оперировали девочку, которую отец выбросил из окна

В Уфе нейрохирурги городской детской больницы №17 прооперировали трехлетнюю девочку, которую отец выбросил из окна. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в личном Telegram-канале.

«Бригадой нейрохирургов проведена двухчасовая операция. После операции ребенок находится в реанимационном отделении», — цитирует главу ведомства исполняющий обязанности заведующего детским нейрохирургическим отделением Городской детской клинической больницы №17.

Специалист уточнил, что состояние пациентки оценивается как тяжелое.

Инцидент, в результате которого ребенок оказался в больнице, произошел в одной из пятиэтажек регионального центра. Мужчина выбросил дочь из окна четвертого этажа. Известно, что в момент ЧП, никого из других взрослых в квартире не было.

Ранее в Санкт-Петербурге школьница выпала из окна квартиры после конфликта с матерью.