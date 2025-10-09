На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врачи два часа оперировали девочку, которую отец выбросил из окна

В Уфе врачи два часа оперировали девочку, которую отец выбросил из окна
true
true
true
close
Прокуратура Республики Башкортостан

В Уфе нейрохирурги городской детской больницы №17 прооперировали трехлетнюю девочку, которую отец выбросил из окна. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в личном Telegram-канале.

«Бригадой нейрохирургов проведена двухчасовая операция. После операции ребенок находится в реанимационном отделении», — цитирует главу ведомства исполняющий обязанности заведующего детским нейрохирургическим отделением Городской детской клинической больницы №17.

Специалист уточнил, что состояние пациентки оценивается как тяжелое.

Инцидент, в результате которого ребенок оказался в больнице, произошел в одной из пятиэтажек регионального центра. Мужчина выбросил дочь из окна четвертого этажа. Известно, что в момент ЧП, никого из других взрослых в квартире не было.

Ранее в Санкт-Петербурге школьница выпала из окна квартиры после конфликта с матерью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами