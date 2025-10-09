Появилось видео из Уфы, где отец выбросил двухлетнюю дочь из окна

Прокуратура опубликовала видео из Уфы, где отец сбросил дочь с четвертого этажа

Прокуратура Башкирии опубликовала видео с места происшествия в Уфе, где отец выбросил двухлетнюю дочь из окна квартиры на четвертом этаже. Запись появилась в Telegram-канале надзорного ведомства.

На кадрах запечатлена обстановка в самой квартире, а также под окнами жилого дома.

По данным прокуратуры, в момент инцидента мужчина с дочерью находились в квартире вдвоем. Мать со старшим сыном уехали в санаторий в другой регион России.

В надзорном ведомстве рассказали, что в настоящее время сотрудники прокуратуры устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Специалистам предстоит дать оценку исполнению родителями своих обязанностей, а также исполнению ответственными лицами требований законодательства о несовершеннолетних.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в заявлении.

Следственное управление СК РФ по Башкирии утром 9 октября сообщило, что 34-летний житель Уфы выбросил двухлетнюю дочь из окна квартиры на четвертом этаже. Девочку доставили в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии. На этом фоне следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Ранее в Санкт-Петербурге школьница выпала из окна квартиры после конфликта с матерью.