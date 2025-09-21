На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге школьница выпала из окна квартиры после конфликта с матерью

Пятиклассница из Петербурга упала с балкона после выговора от матери
Galina Yakuba/Shutterstock/FOTODOM

Пятиклассница выпала из окна шестого этажа в Санкт-Петербурге, сообщает «Mash на Мойке».

Девочка сорвалась с балкона в доме на улице Мечникова и получила переломы нескольких ребер, таза и позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы легких, сердца и других внутренних органов. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии, сейчас за жизнь школьницы борются врачи.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел после конфликта пострадавшей с ее матерью. Родительница отчитала дочь за плохое поведение в школе по телефону. Когда женщина вернулась домой, она услышала звук открытия балконной двери, а затем нашла дочь под окнами дома. Ведется проверка.

До этого в Петербурге школьник пытался показать подруге «прикол» и выпал из окна. Он связал два удлинителя, а затем закрепил один провод на батарее, а другой выбросил в окно. Мальчик перелез через подоконник и стал спускаться вниз, держась за провод, однако завязанный им узел оказался ненадежным. В результате ребенок упал на асфальт, пролетев около четырех метров, и был госпитализирован.

Ранее неадекватный екатеринбуржец лазил по балконам и упал с седьмого этажа.

