Разнорабочий-мигрант не выжил, получив удар током от грузовика в Петербурге

«Фонтанка»: в Петербурге мигрант не выжил, получив удар током от грузовика

В Петербурге разнорабочий-мигрант получил сильный удар током от грузовика и не выжил. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 8 октября на Школьной улице в Шушарах. 35-летний иностранец прикоснулся к двери грузовика «Скания» и упал на землю — спасти его не удалось. Оказалось, что во время разгрузки щебня кузов самосвала зацепился за высоковольтную линию электропередачи, в результате чего транспорт оказался под напряжением и рабочий получил мощный удар током.

Правоохранительные органы Пушкинского района проводят проверку по факту произошедшего. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого в Петербурге рабочий упал со строительных лесов с высоты шестого этажа. Пострадавший выжил, но попал в реанимацию.

Ранее в российском городе рабочих засыпало грунтом при строительстве ливневки.