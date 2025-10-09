На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Разнорабочий-мигрант не выжил, получив удар током от грузовика в Петербурге

«Фонтанка»: в Петербурге мигрант не выжил, получив удар током от грузовика
true
true
true
close
Depositphotos

В Петербурге разнорабочий-мигрант получил сильный удар током от грузовика и не выжил. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 8 октября на Школьной улице в Шушарах. 35-летний иностранец прикоснулся к двери грузовика «Скания» и упал на землю — спасти его не удалось. Оказалось, что во время разгрузки щебня кузов самосвала зацепился за высоковольтную линию электропередачи, в результате чего транспорт оказался под напряжением и рабочий получил мощный удар током.

Правоохранительные органы Пушкинского района проводят проверку по факту произошедшего. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого в Петербурге рабочий упал со строительных лесов с высоты шестого этажа. Пострадавший выжил, но попал в реанимацию.

Ранее в российском городе рабочих засыпало грунтом при строительстве ливневки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами