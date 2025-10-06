На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге рабочий попал в реанимацию после падения со строительных лесов

Рабочий оказался в больнице после падения со строительных лесов в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Северо-западной межрегиональной гострудинспекции.

Инцидент произошел на Ланском шоссе. По данным портала, мужчина сорвался с высоты шестого этажа. Пострадавший выжил, но попал в реанимацию, его состояние оценивают как тяжелое.

После произошедшего на место прибыли сотрудники Следственного комитета и специалисты трудовой инспекции. Им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

Подобный случай произошел на Большом Казачьем переулке, где стояли строительные леса. При неизвестных обстоятельствах 40-летний мужчина сорвался с высоты, спасти его не смогли.

Известно, что он был уроженцем Севастополя. С ним на стройке никто знаком не был.

До этого в Новосибирске спасли рабочего, который упал с высоты 17-го этажа во время спуска с башенного крана. Пострадавший упал на промежуточную площадку, спускать его пришлось с помощью альпинистского снаряжения.

Ранее в Воронеже подросток сорвался с пятого этажа в шахту лифта.

