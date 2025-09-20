На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В российском городе рабочих засыпало грунтом при строительстве ливневки

В Новороссийске двое рабочих погибли при строительстве ливневки
true
true
true
close
Telegram-канал «ЧП Новороссийск»

В Новороссийске двух рабочих засыпало обвалившимся грунтом при строительстве ливневки, они погибли. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«На место происшествия незамедлительно прибыли Служба спасения и скорая помощь. Начались экстренные работы по извлечению пострадавших из-под завалов. К сожалению, спасти рабочих не удалось», — сказано в сообщении.

На строительных объектах подрядной организации нарушений прежде не фиксировали, отметили власти. Глава города Андрей Кравченко выразил соболезнования близким погибших.

По факту случившегося сотрудники городской прокуратуры проводят проверку, говорится в сообщении пресс-службы. По результатам будут приняты меры реагирования.

20 сентября в московской школе № 1080 произошло обрушение. Восемь рабочих завалило обломками после обрушения четырех пролетов здания. Известно, что двое из них не выжили, специалисты МЧС уже вытащили их тела из-под завалов. Спасательная операция продолжается.

Ранее на стройке в Уфе оборвалась люлька с рабочими.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами