В российском городе рабочих засыпало грунтом при строительстве ливневки

В Новороссийске двое рабочих погибли при строительстве ливневки

В Новороссийске двух рабочих засыпало обвалившимся грунтом при строительстве ливневки, они погибли. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«На место происшествия незамедлительно прибыли Служба спасения и скорая помощь. Начались экстренные работы по извлечению пострадавших из-под завалов. К сожалению, спасти рабочих не удалось», — сказано в сообщении.

На строительных объектах подрядной организации нарушений прежде не фиксировали, отметили власти. Глава города Андрей Кравченко выразил соболезнования близким погибших.

По факту случившегося сотрудники городской прокуратуры проводят проверку, говорится в сообщении пресс-службы. По результатам будут приняты меры реагирования.

20 сентября в московской школе № 1080 произошло обрушение. Восемь рабочих завалило обломками после обрушения четырех пролетов здания. Известно, что двое из них не выжили, специалисты МЧС уже вытащили их тела из-под завалов. Спасательная операция продолжается.

Ранее на стройке в Уфе оборвалась люлька с рабочими.