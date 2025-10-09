Названы признаки токсичной среды на работе

Отсутствие доверия и уважения между руководством и сотрудниками, а также непрозрачность управления являются главными признаками токсичной среды на работе. Об этом Pravda.Ru рассказал HR‑эксперт, руководитель Международного кадрового агентства AMAЛКО Гарри Мурадян.

«Когда обратную связь игнорируют, сотрудники не получают важной информации и вынуждены самостоятельно додумывать стратегию и цели. Это ведет к недопониманию задач и снижению эффективности работы, особенно если решения принимаются ограниченным кругом лиц без обсуждения. В результате возникает недоверие и демотивация команды», — отметил эксперт.

По его словам, между сотрудниками в этом случае возникает скрытая борьба, они не поддерживают друг друга и могут проявлять агрессию в общении. Мурадян добавил, что в токсичной атмосфере часто встречаются переработки и высокий уровень стресса. Кроме того, могут появляться публичная критика, приписывание успехов руководству и формирование «любимчиков».

Эксперт Роскачества, руководитель проектов по внедрению процессов и инструментов Beyond Taylor Ульяна Новиченко до этого говорила, что уменьшить количество конфликтов в трудовом коллективе можно, если создать правильную среду, в которой для всех сотрудников компании на первом месте будут стоять удовлетворенность и эффективность каждого работника. Полномочия внутри команды должны четко разделяться, чтобы исключить «дележку» ресурсов.

Ранее россияне рассказали, что их удерживает на работе.