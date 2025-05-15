Эксперт объяснила, как исключить конфликты в рабочем коллективе

Уменьшить количество конфликтов в трудовом коллективе можно, если создать правильную среду, в которой для всех сотрудников компании на первом месте будут стоять удовлетворенность и эффективность каждого работника. Полномочия внутри команды должны четко разделяться, чтобы исключить «дележку» ресурсов, объяснила в беседе с RT эксперт Роскачества, руководитель проектов по внедрению процессов и инструментов Beyond Taylor Ульяна Новиченко.

Специалист напомнила о важном принципе клиентократии, согласно которому каждый работник компании – это, по сути, внутренний клиент. Поэтому крайне важно, чтобы коллектив мог влиять на свой состав, в том числе пересматривая вопрос необходимости в сотруднике, если он постоянно мешает и снижает эффективность труда.

«Такое распределение ответственности поддерживает самоорганизацию и укрепляет доверие внутри коллектива», — отметила эксперт, добавив, что команда должна иметь возможность избавиться и от лидера в случае, если он создает проблемы.

Помимо этого, очень важно, чтобы в рабочем коллективе развивалась культура обратной связи, а все участники команды, в том числе начальство, были готовы, в том числе, к конструктивной критике. Такая честная обстановка снижает напряжение и помогает решать проблемы, пояснила Новиченко. Важно также на регулярной основе проводить анализ инцидентов, которые могут периодически происходить. Если это делать грамотно, то в будущем подобные ситуации будут исключены. Важно, что такой подход снижает эмоциональную составляющую и субъективность, позволяет каждому высказать и быть услышанным, заключила эксперт.

До этого исследователи выяснили, что треть россиян сталкивается с конфликтами на работе несколько раз в месяц. При этом 19% сотрудников оценили степень эмпатии коллег как максимальную. 26% граждан признались, что сталкиваются с конфликтами на работе не реже нескольких раз в полгода. Каждый четвертый (25%) ссорится с коллегами всего раз в год или реже. Интересно, что 27% россиян считают профессию проджект-менеджера самой конфликтной. На втором месте (20%) оказался директор по маркетингу. А одной из самых комфортных на рынке труда, по мнению опрошенных, является работа маркетологом – в этом уверены 45% россиян.

Ранее стало известно, что половина россиян не хотят работать в коллективе.