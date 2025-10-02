Россияне рассказали, что их удерживает на работе

Более половины опрошенных российских работников (53%) во всех отраслях называют коллектив и атмосферу главным фактором, удерживающим их в компании. Причем это касается как массовых профессий, так и топ-менеджеров. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом Dream Job (есть у «Газеты.Ru»).

Например, 61% кассиров в ретейле считают, что дружная команда — это «вторая семья», которая помогает справляться со стрессом и рутиной. В банках 70% сотрудников call-центров отмечают, что поддерживающая атмосфера напрямую повышает удовлетворенность работой. Для топ-менеджеров, например, в IT (59%) и директоров заводов в производстве (55%), коллектив важен прежде всего как профессиональная среда, где они получают поддержку в реализации стратегических инициатив.

На втором месте среди факторов удержания — условия труда и безопасность (38%). Этот драйвер особенно важен там, где работа связана с физической нагрузкой или рисками. В нефтегазовом секторе это отмечают 64% сотрудников, делая акцент на новом оборудовании, ДМС и охране труда. В строительстве важность условий фиксируют 51% арматурщиков и 49% крановщиков — для них на первом месте надежная техника и отсутствие травматизма. В научной сфере в отзывах 66% специалистов звучит, что соблюдение стандартов безопасности и качество оборудования напрямую влияют на результаты их работы.

Адекватное руководство как фактор удержания оказались на третьем месте у опрошенных (37%). В финансовой сфере важны прозрачность процессов и четкие цели от руководства: 62% сотрудников отмечают, что это способствует повышению мотивации. В производстве 58% работников указывают, что справедливое распределение задач и поддержка со стороны начальников смен создают позитивный рабочий климат и снижают текучесть.

Гибкий график и удаленка стали четвертым фактором, удерживающим россиян в компании. Еще три-четыре года назад гибридный формат и возможность работать из дома были козырем, которым компании привлекали кандидатов. Сегодня это уже базовое ожидание: в IT и интернет-сфере удаленку упоминают 22% сотрудников, но не как преимущество, а как «гигиенический минимум». В логистике и производстве на первый план выходит прогнозируемый график: его ценят 62–70% сотрудников, особенно в массовых должностях. Там, где гибкости нет, отзывы мгновенно становятся негативными.

В опросе приняли участие 2,5 тыс. россиян.

