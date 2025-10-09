На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В консульстве отреагировали на массовые отказы россиянам во въезде в Южную Корею

В консульстве РФ прокомментировали отказы россиянам во въезде в Южную Корею
close
Depositphotos

Посольство РФ в Сеуле не получало массовых обращений от российских туристов из-за отказа во въезде в Республику Корея. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

«Не располагаем информацией о том, что эпизоды с немотивированным отказом нашим соотечественникам во въезде в Республику Корея носят массовый характер», — отметили в консульстве.

Дипломаты напомнили, что для того, чтобы спокойно и без сложностей пройти пограничный контроль при въезде в страну, необходимо «вдумчиво и ответственно отнестись к заполнению заявления на получение электронного разрешения на въезд», а также быть готовым дать развернутые ответы на вопросы, которые может задать миграционный офицер, в том числе о цели визита.

В дипмиссии уточнили, что в соответствии с двусторонними договоренностями власти Южной Кореи имеют право отказать во въезде гражданам, «присутствие которых они сочтут нежелательным».

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) ранее заявили, что на фоне роста спроса на поездки в Республику Корею ситуации, когда туристов не пропускают через границу — это лишь статистическая погрешность, а не целенаправленная дискриминация.

Ранее россиянку депортировали из Южной Кореи за незнание достопримечательностей.

