СМИ: россиянку депортировали из Южной Кореи за незнание достопримечательностей

Гражданку России депортировали из Южной Кореи якобы потому, что она не смогла назвать достопримечательности на корейском. Ее якобы удерживали в депортационной комнате несколько дней, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как рассказала журналистам девушка, она давно мечтала побывать в Корее, получила все документы и забронировала гостиницу. Девушка утверждает, что пограничники отправляли многих россиян на дополнительное интервью. Ее спрашивали о стоимости поездки на автобусе, названия корейских улиц и музеев.

«Мне кажется, на многие вопросы 90% человек не смогли бы ответить. Было ощущение, что я на школьном экзамене и меня хотят завалить. Опрос длился около 4 часов, меня не пускали в уборную. После сообщили, что во въезде в страну отказано и я должна срочно покинуть Корею», — сказала Ульяна.

Затем россиянку якобы отправили в комнату для депортации. Девушка говорит, что в маленьком помещении без окон было 30 человек, им часто отказывали в еде. По словам Ульяны, в комнате по ночам мужчина из Пакистана кричал из-за болей в сердце. Людей, которым становилось плохо, сотрудники называли симулянтами.

Ульяна хотела купить билет в Россию за свои деньги, но ей отказали, пишет канал

Россиянка рассказала, что провела в комнате для депортации несколько дней, потеряла деньги за проживание и перелет. Сейчас она дома в Санкт-Петербурге. Въезд в Корею ей закрыли на несколько лет, добавили журналисты.

На момент публикации посольство России в Южной Корее не прокомментировало ситуацию.

Ранее китаянка продала своего возлюбленного в рабство и уехала отдыхать в Таиланд.