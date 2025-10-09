РСТ прокомментировал сообщения о массовом недопуске россиян в Южную Корею

Сообщения об участившихся случаях, когда россиян не впускают в Южную Корею, связаны в первую очередь с ростом интереса к этой стране. Только за первые шесть месяцев этого года там побывали более 110 тыс. граждан РФ, что на 20,8% больше, чем годом ранее. При этом с проблемами сталкиваются те, кто плохо подготовился к поездке и не может дать вразумительные ответы на вопросы пограничников, рассказал RT эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор компании VCP Travel Михаил Абасов.

По мнению специалиста, на фоне роста спроса на поездки в Южную Корею ситуации, когда туристов не пропускают через границу — это лишь статистическая погрешность, а не целенаправленная дискриминация.

«Анализ случаев показывает, что большинство заблокированных на границе туристов не смогли чётко выполнить базовые требования. У кого-то не было забронированного отеля или обратных билетов, другие не сумели внятно объяснить цель визита или маршрут своего путешествия», — пояснил специалист, заверив, что речь о дискриминации туристов из РФ в данном случае не идёт.

Южная Корея, как и многие страны, в целом ужесточила контроль за нелегальными мигрантами, отметил Абасов. На этом фоне недостаточно просто получить визу — нужно готовиться к поездке максимально тщательно, как к экзамену, подчеркнул он. Следует быть готовыми к вопросам пограничников. Для этого, в частности, необходимо тщательно проработать свой маршрут, иметь подтверждения брони отелей и обратных билетов, говорить чётко и уверенно, уметь рассказать о своих планах, объяснил турэксперт.

Если же турист не уверен, что сумеет ответить на вопросы погранслужбы, то лучше всего обратиться за помощью профессионалов — туроператоры помогут не только оформить документы, но и объяснят, как следует отвечать на вопросы, что сведет к минимуму риск недопуска в страну, заключил эксперт.

Напомним, сегодня стало известно, что корейские пограничники развернули на границе семью из семи россиян. По данным «Базы» , сейчас при въезде в Южную Корею туристов массово опрашивают на знание сеульских достопримечательностей и дороги к ним, и значительное их число сталкиваются с отказом во въезде на границе. При этом многие туристы сообщают, что им пришлось ожидать решения о результате проверки в подвале. Даже при успешном прохождении опроса россиянки могут столкнуться с отказом во въезде из-за внешности — некоторых из них приняли за секс-работниц.

Ранее россиянку депортировали из Южной Кореи за незнание достопримечательностей.