Семью из семи россиян не пустили в Южную Корею

Корейские пограничники развернули на границе семью из семи россиян. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Туристов из России — семью из семи человек — не пустили почти полным составом: через границу разрешили пройти лишь бабушке и ребенку. Семья отказалась», — сообщил информационный канал.

По данным «Базы», сейчас при въезде в Южную Корею туристов массово опрашивают на знание сеульских достопримечательностей и дороги к ним, и значительное их число сталкиваются с отказом во въезде на границе. При этом многие туристы сообщают, что им пришлось ожидать решения о результатах проверки в подвале.

Даже при успешном прохождении опроса россиянки могут столкнуться с отказом во въезде из-за внешности — некоторых из них приняли за секс-работниц.

Одному из туристов удалось спасти свое положение с помощью перфоманса. Когда пограничники запретили ему въезд в Сеул и не стали отпускать назад, он написал на картоне, что пограничники держат его в заложниках и вышел в зону вылета с импровизированным транспарантом. После этого пограничники разрешили ему покинуть Сеул.

До этого девушка по имени Ульяна рассказала, что после отказа во везде в Корею ей пришлось провести несколько суток в комнате для ожидающих депортации, где ее и десятки других людей заставляли голодать, не давая купить обратные билеты за свои деньги.

Ранее в МИД Южной Кореи обозначили намерение поддерживать коммуникацию с Россией.