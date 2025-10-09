Петропавловск-Камчатский попал в зону влияния циклона, занятия в школах отменены

На Камчатке отменили занятия второй смены во всех школах и кружках

Из-за ухудшения погоды во всех школах Петропавловска-Камчатского отменены занятия второй смены. Об этом сообщает в Telegram-канале местная администрация.

Согласно посту, занятий в кружках тоже не будет.

«Петропавловск-Камчатский находится в зоне влияния циклона, действие которого продлится до ночи 10 октября», — отметили власти.

Они призвали горожан быть осторожными на улицах, не задерживаться у баннеров, щитов, рекламных конструкций, деревьев и не парковать около них автомобили.

В начале месяца на Камчатке туристы пострадали во время восхождения. Инцидент произошел недалеко от Петропавловска-Камчатского. Группа альпинистов поднималась на Вилючинский вулкан, но в какой-то момент минимум три человека сорвались и получили повреждения рук. Из-за травм туристы не могли спуститься самостоятельно, но им удалось связаться со спасателями.

Ранее медведь снял скальп с жительницы Петропавловска-Камчатского.