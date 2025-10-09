На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Петропавловск-Камчатский попал в зону влияния циклона, занятия в школах отменены

На Камчатке отменили занятия второй смены во всех школах и кружках
true
true
true
close
Александр Пирагис/РИА Новости

Из-за ухудшения погоды во всех школах Петропавловска-Камчатского отменены занятия второй смены. Об этом сообщает в Telegram-канале местная администрация.

Согласно посту, занятий в кружках тоже не будет.

«Петропавловск-Камчатский находится в зоне влияния циклона, действие которого продлится до ночи 10 октября», — отметили власти.

Они призвали горожан быть осторожными на улицах, не задерживаться у баннеров, щитов, рекламных конструкций, деревьев и не парковать около них автомобили.

В начале месяца на Камчатке туристы пострадали во время восхождения. Инцидент произошел недалеко от Петропавловска-Камчатского. Группа альпинистов поднималась на Вилючинский вулкан, но в какой-то момент минимум три человека сорвались и получили повреждения рук. Из-за травм туристы не могли спуститься самостоятельно, но им удалось связаться со спасателями.

Ранее медведь снял скальп с жительницы Петропавловска-Камчатского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами