На Камчатке женщина, с которой медведь снял скальп, умерла в реанимации

На Камчатке женщина со скальпированными ранами умерла после нападения медведя
true
true
true
close
Harry Hart/imageBROKER.com/Global Look Press

На Камчатке женщина, на которую во время прогулки напал медведь, скончалась в больнице. Об этом сообщает в Telegram-канале региональный минздрав.

Там заявили, что пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы. Несмотря на реанимационные мероприятия, медикам не удалось ей помочь. В минздраве выразили близким женщины соболезнования.

Около 8:00 (24 сентября 23:00 мск) медведь напал на жительницу Петропавловска-Камчатского на территории пришкольной спортивной площадки. Пострадавшую доставили в больницу и поместили в реанимацию. Спустя час медведя ликвидировали.

На городской станции скорой помощи рассказали РИА Новости, что у пострадавшей диагностированы скальпированные раны и повреждена кисть. В региональном минздраве добавили, что из-за медведя пострадал и ученик шестого класса школы, у которой гуляла женщина. Увидев животное, мальчик побежал, упал и получил ссадины. Ему помогли врачи.

В Петропавловске-Камчатском после нападения медведя усилили патрулирование улиц, чтобы обезопасить местных жителей. Их попросили незамедлительно сообщать о хищниках по номеру 112.

Ранее турист снял на видео, как медведь столкнул его со скалы.

