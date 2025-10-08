В Подмосковье заметили медведицу с медвежонком на улицах

«Осторожно, Москва»: в Пушкино медведица с медвежонком вышли к людям

Жители подмосковного Пушкино заметили медведицу с медвежонком в районе Тарасовской улицы в близлежащем поселке Клязьма. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В чатах для общения очевидцы рассказывают о появлении этих диких животных в районе парка. По указанным адресам были вызваны специалисты МЧС, информация проверяется.

До этого в Новосибирской области медведица с медвежатами вышла в поле и попала на видео.

На кадрах с места событий видно, что медведица с детенышами вышли на открытый участок и поедали свежие побеги овса. Периодически самка поднималась на задние лапы — так, по словам инспектора, она показывала, что чувствует присутствие человека и заботилась о безопасности своего потомства.

Поля с овсом в Чулымском районе и на других территориях высевают охотники. В ведомстве пояснили, что это одно из распространенных биотехнических мероприятий для подкормки животных: не только медведей, но и копытных.

Ранее медведица из цирка в Казани отказалась выступать, испугавшись зрительницы.