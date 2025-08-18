На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зрительница цирка в Казани настолько напугала медведицу, что та отказалась выступать

Mash: медведица из цирка в Казани отказалась выступать, испугавшись зрительницы
true
true
true
close
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Казани медведица в цирке настолько испугалась одной из зрительниц, что отказалась выступать. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел во время номера дрессировщицы Алии Такшантовой. Когда в зале погас свет и музыка, одна из зрительниц громко закричала.

«Выпустите медведей!» — крикнула женщина из зала.

После этого медведица испытала стресс и не вышла на следующие два представления. Охрана и инспектор манежа объяснили, что подобные крики могли привести к опасной ситуации. Зрительница, ставшая виновницей инцидента, покинула зал самостоятельно.

До этого в красноярском цирке тигрица отказалась идти в вольер после выступления. В ход шли уговоры, команды, лакомства. Позже в цирке пояснили, что причиной поведения животного стал самец-тигр, который содержится в той же клетке и задирает ее по весне.

Ранее в Госдуме объяснили идею ужесточить наказание за грубое обращение с животными в цирке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами