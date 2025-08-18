Зрительница цирка в Казани настолько напугала медведицу, что та отказалась выступать

В Казани медведица в цирке настолько испугалась одной из зрительниц, что отказалась выступать. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел во время номера дрессировщицы Алии Такшантовой. Когда в зале погас свет и музыка, одна из зрительниц громко закричала.

«Выпустите медведей!» — крикнула женщина из зала.

После этого медведица испытала стресс и не вышла на следующие два представления. Охрана и инспектор манежа объяснили, что подобные крики могли привести к опасной ситуации. Зрительница, ставшая виновницей инцидента, покинула зал самостоятельно.

До этого в красноярском цирке тигрица отказалась идти в вольер после выступления. В ход шли уговоры, команды, лакомства. Позже в цирке пояснили, что причиной поведения животного стал самец-тигр, который содержится в той же клетке и задирает ее по весне.

Ранее в Госдуме объяснили идею ужесточить наказание за грубое обращение с животными в цирке.