Фамилия Момотова пропала из списка членов президиума Совета судей РФ

Совет судей РФ убрал из раздела сайта о президиуме фамилию Виктора Момотова
Federation Council of Russia/Global Look Press

Бывший судья Верховного суда России перестал фигурировать в списке членов президиума Совета судей РФ, который опубликован на сайте органа.

До недавнего времени его можно было обнаружить на портале, и он был указан как председатель структуры.

8 октября в Москве началось рассмотрение иска Генпрокуратуры к бывшему члену Верховного суда Виктору Момотову. Надзорное ведомство требует отобрать у него якобы неправедно нажитую недвижимость на сумму более 9 млрд руб.

Кроме того, отправлен под стражу компаньон экс-судьи Андрей Марченко — вместе с ним, по версии следствия, Момотов незаконно владел сетью отелей Marton. Экс-судья все отрицает и лично ходит в суд.

Как прошло первое заседание по существу самого громкого разбирательства этой осени — в материале «Газеты.Ru».

6 октября Момотова исключили из комиссии при президенте по вопросу о назначении судей.

Ранее Момотову ограничили выезд из России.

