Фамилия Момотова пропала из списка членов президиума Совета судей РФ

Бывший судья Верховного суда России перестал фигурировать в списке членов президиума Совета судей РФ, который опубликован на сайте органа.
До недавнего времени его можно было обнаружить на портале, и он был указан как председатель структуры.
8 октября в Москве началось рассмотрение иска Генпрокуратуры к бывшему члену Верховного суда Виктору Момотову. Надзорное ведомство требует отобрать у него якобы неправедно нажитую недвижимость на сумму более 9 млрд руб.
Кроме того, отправлен под стражу компаньон экс-судьи Андрей Марченко — вместе с ним, по версии следствия, Момотов незаконно владел сетью отелей Marton. Экс-судья все отрицает и лично ходит в суд.
Как прошло первое заседание по существу самого громкого разбирательства этой осени — в материале «Газеты.Ru».
6 октября Момотова исключили из комиссии при президенте по вопросу о назначении судей.
Ранее Момотову ограничили выезд из России.