Вор девять дней копал тоннель, чтобы ограбить ювелирный магазин

В Мьянме мужчина 9 дней копал тоннель ради ограбления ювелирного магазина
В Мьянме мужчина ограбил ювелирный магазин, потратив девять дней на рытье туннеля в помещение, пишет Mothership.

Как пишут СМИ, злоумышленник, надев налобный фонарь и черную одежду, через тоннель проник внутрь магазина, когда он был закрыт. Таким образом ему удалось похитить четыре кг золота.

Однако уже через три дня он был задержан. Мужчина, работавший на автомойке, признался, что копал туннель ночью после работы в течение девяти дней. Он заметил, что под тротуаром возле магазина проходит просторная система трубопроводов. Эти наблюдения натолкнули грабителя на мысль выкопать проход.

Преступник добавил, что на следующий день после ограбления мужчина продал 551 грамм золота, за которые выручил $65 тысяч. Часть денег он спрятал дома в шкафу, остальные средства потратил на собственные нужды, включая покупку нового мобильного телефона.

Ранее в США мужчина украл $10 тысяч из ресторана на воде и уплыл с деньгами.

