На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина украл $10 тысяч из ресторана на воде и уплыл с деньгами

Unilad: в США ищут вора, ограбившего в гидрокостюме ресторан на воде
true
true
true
close
Аквалангист украл более 10 000 долларов из ресторана Disney и уплыл

Во Флориде неизвестный в гидрокостюме ограбил ресторан на воде Disney Springs, скрывшись с $10 тысячами, пишет Unilad.

По данным полиции, мужчина, одетый во все черное и в очках, проник в кабинет менеджера сразу после полуночи. Он приказал сотрудникам встать на колени и закрыть глаза, после чего покинул помещение менее чем через две минуты, забрав деньги из кассы. Оружия у него не было, однако на кадрах с камер наблюдения видно, что в руках у нападавшего находился неустановленный предмет.

Следователи полагают, что злоумышленник покинул здание тем же путем, каким вошел, — по озеру. В результате инцидента никто из сотрудников ресторана не пострадал. Уже через 12 часов заведение возобновило работу и открыло двери для гостей.

Отмечается, что за месяц до ограбления ресторан объявил о расширении мер безопасности: теперь все посетители обязаны проходить досмотр с использованием металлодетекторов и проверкой багажа.

В полиции сообщили, что продолжают расследование, личность подозреваемого пока не установлена.

Ранее мужчина украл бриллианты из ювелирного магазина, проглотив их.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами