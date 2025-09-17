Мужчина украл $10 тысяч из ресторана на воде и уплыл с деньгами

Во Флориде неизвестный в гидрокостюме ограбил ресторан на воде Disney Springs, скрывшись с $10 тысячами, пишет Unilad.

По данным полиции, мужчина, одетый во все черное и в очках, проник в кабинет менеджера сразу после полуночи. Он приказал сотрудникам встать на колени и закрыть глаза, после чего покинул помещение менее чем через две минуты, забрав деньги из кассы. Оружия у него не было, однако на кадрах с камер наблюдения видно, что в руках у нападавшего находился неустановленный предмет.

Следователи полагают, что злоумышленник покинул здание тем же путем, каким вошел, — по озеру. В результате инцидента никто из сотрудников ресторана не пострадал. Уже через 12 часов заведение возобновило работу и открыло двери для гостей.

Отмечается, что за месяц до ограбления ресторан объявил о расширении мер безопасности: теперь все посетители обязаны проходить досмотр с использованием металлодетекторов и проверкой багажа.

В полиции сообщили, что продолжают расследование, личность подозреваемого пока не установлена.

