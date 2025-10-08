На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В центре Москвы пьяный мужчина ворвался в детский сад и устроил дебош

Росгвардейцы задержали пьяного мужчину, устроившего дебош в детсаду в Москве
Depositphotos

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в детский сад на улице Шаболовка в центре Москвы и устроил дебош. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В публикации отмечается, что 33-летний житель столицы проходил мимо дошкольного учреждения и решил зайти, чтобы договориться с сотрудниками и устроить туда своего сына. При этом в ходе разговора ему стало ясно, что получить место в детском саду не удастся. На этом фоне мужчина начал скандалить и бросаться на работников.

«Охрана тут же вызвала Росгвардию», — говорится в материале.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали дебошира и доставили в отдел полиции.

В ночь на 6 августа в Кирове пьяный мужчина пробрался в детский сад, разгромил несколько шкафчиков с одеждой и скрылся. По данным портала «Новости Кирова», дебошир попал в здание через окно. Утром сотрудники дошкольного учреждения обнаружили поврежденную мебель и следы крови на подоконнике.

Правоохранители смогли быстро установить личность злоумышленника, им оказался 23-летний местный житель. Молодого человека задержали, при этом журналисты выяснили, что в прошлом он уже попадал в поле зрения стражей порядка.

Ранее в Чите задержали мужчину, ворвавшегося с ножом в детский сад.

