В Кирове пьяный мужчина ночью разгромил детский сад и сбежал

В Кирове задержали мужчину, устроившего погром в детском саду
Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

В Кирове пьяный мужчина ночью пробрался в детский сад, разгромил несколько шкафчиков с одеждой и скрылся, злоумышленника удалось задержать. Об этом сообщает портал «Новости Кирова».

Инцидент произошел в ночь на 6 августа, дебошир проник в здание через окно. Утром сотрудники образовательного учреждения обнаружили разгромленные шкафчики с одеждой и следы крови на подоконнике.

Личность злоумышленника удалось быстро установить, им оказался 23-летний местный житель. Известно, что он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Сумма причиненного ущерба устанавливается, проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Омске задержали приезжего, который угрожал кассиру магазина разбитой бутылкой и порезал женщине руку. В торговый зал вошел нетрезвый покупатель, разбил стоявшую на витрине бутылку пива и начал угрожать осколком кассиру. На помощь коллеге бросилась старший продавец, на место был и вызваны сотрудники ЧОПа. Злоумышленника удалось задержать, он успел порезать руку кассиру. Известно, что он приехал в Омск, чтобы сходить к врачу. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Тюмени пьяный юноша вломился в чужую квартиру, когда возвращался домой из ночного клуба.

