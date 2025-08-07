В Кирове пьяный мужчина ночью разгромил детский сад и сбежал

В Кирове пьяный мужчина ночью пробрался в детский сад, разгромил несколько шкафчиков с одеждой и скрылся, злоумышленника удалось задержать. Об этом сообщает портал «Новости Кирова».

Инцидент произошел в ночь на 6 августа, дебошир проник в здание через окно. Утром сотрудники образовательного учреждения обнаружили разгромленные шкафчики с одеждой и следы крови на подоконнике.

Личность злоумышленника удалось быстро установить, им оказался 23-летний местный житель. Известно, что он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Сумма причиненного ущерба устанавливается, проводится проверка.

