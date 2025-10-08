Власти ФРГ разрешат полиции сбивать беспилотники

Власти Германии предоставят полиции право сбивать беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает агентство Reuters.

Новый закон, одобренный кабинетом министров в среду и ожидающий одобрения парламента, позволит сотрудникам полиции сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство Германии, в том числе в случаях острой угрозы или серьезного вреда.

Закон был принят после того, как на прошлой неделе в аэропорту Мюнхена, втором по величине в Германии, были перенаправлены или отменены десятки рейсов из-за обнаружения беспилотников.

В ночь на 3 и 4 октября аэропорт Мюнхена временно прекращал работу из-за неопознанных дронов над воздушной гаванью. В результате были отменены десятки запланированных рейсов. Позже полиция установила на северном крае взлетно-посадочной полосы аэропорта лазер и радар, чтобы измерять расстояние до беспилотников.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что к инциденту с дронами в аэропорту Мюнхена может быть причастна Россия.

Ранее в МИД РФ предсказали сроки разбора Германией истории с дронами над Мюнхеном.